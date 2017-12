Rapids Ljubicic: Moschee mit Bierflasche beworfen

Dejan Ljubicic ist Schlagzeilen mittlerweile gewohnt. In den vergangenen Monaten fielen dieses zumeist positiv aus. Rapid fand zurück in die Erfolgsspur, nicht zuletzt durch die starken Leistungen des Mittelfeldmotors. Seit er von seiner Leihe zu Wiener Neustadt zurückkehrte, überzeugte der Youngster und erspielte sich unter Trainer Goran Djuricin einen Stammplatz.

In der Winterpause schaffte er es nun in Bosnien-Herzegowina in die Schlagzeilen. Dieses Mal aber nicht wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern aufgrund eines Skandals.

Das Medium "faktor" berichtet, dass Ljubicic und Wiener-Neustadt-Youngster Daniel Sudar im Ort Kiseljak eine Moschee mit Glasflaschen beworfen haben. Das ganze habe sich in den frühen Morgenstunden am Donnerstag zugetragen (5:25 Uhr).

Die Polizei spricht von kleinen Schäden an der Fassade der Moschee, Spuren einer Bierflasche am Tatort, nennt aber keine Namen. Diese will "faktor" in Erfahrung gebracht haben.

Die Verdächtigen seinen bereits verhört worden. Rapid hat mit einer Aussendung reagiert, in der sich auch Ljubicic selbst schon entschuldigt hat.



Im Video ist nicht klar zu erkennen, wer die Moschee bewirft. Ein Auto bleibt vor dem Gebäude stehen, zwei Männer steigen aus, schmeißen Gegenstände und steigen wieder ein:





Dieses Video zeigt den Vorfall.



(Heute Sport)