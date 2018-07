Rapids neuer Torjäger Ivan feiert mit Zirkus-Jubel

Was für ein Auftakt! Rapid feierte im ersten Pflichtspiel der Saison ein Schützenfest. In der ersten Cup-Runde wartete mit Kufstein keine leichte Aufgabe. Die Hütteldorfer setzten sich mit sechs Neulingen in der Startelf aber klar mit 5:0 durch.

Rapid-Coach Goran Djuricin brachte sechs Sommer-Einkäufe: Rückkehrer Deni Alar, Andrei Ivan, Christoph Knasmüllner, Manuel Martic, Marvin Potzmann und Mateo Barac. Alle konnten überzeugen.

Ivan: Torjäger und Akrobat



Andrei Ivan stach besonders hervor. Der 21-jährige Rumäne erzielte einen Doppelpack. Der großgewachsene Angreifer stellte außerdem seine Athletik zur Schau.

Er bejubelte, wie oben im Video zu sehen, seinen ersten Treffer mit einer Zirkus-Einlage. Den Fans gefiel das. Ivan hinterließ einen starken Eindruck und könnte bei den Wienern schnell zum Fan-Liebling aufsteigen.

Rapid holte den rumänischen Nationalspieler im Sommer leihweise von Krasnodar, hat eine Kaufoption.

Salto von Andrei Ivan

