Rasen ist kaputt! Stöger lehnt Salzburgs Bitte ab

Der Rasen in der Bullen-Arena ist in einem kritischen Zustand. Trotzdem will Dortmund das Abschluss-Training nicht nach Liefering verlegen.