Rassismus-Skandal: BVB-Batshuayi kritisiert UEFA

Nach dem Europa-League-Gastspiel von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo (1:1) hatte BVB-Stürmer Michy Batshuayi über rassistische Äußerungen der italienischen Fans geklagt. Die Zuschauer hätten den Stürmer mit Affenlauten verhöhnt. Der Belgier gab an, diese kämen aus dem Atalanta-Fanblock.

Die UEFA hatte ermittelt, gab am Donnerstag aber an, keine weiteren Untersuchungen gegen den Serie-A-Klub durchzuführen. Sehr zum Unmut von Batshuayi. "Dann muss ich mir das eingebildet haben", kommentierte der Belgier auf Twitter ironisch, fügte hinzu: "Sind doch nur Affengeräusche, wen interessiert das?"

Atalanta Bergamo war nach dem Spiel zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.000 Euro verurteilt worden. Dortmund fasste eine 40.000-Euro-Strafe aus. Fans beider Lager hatten Pyrotechnik gezündet.

LOL. Must be my imagination 🤷🏾‍♂️ https://t.co/50BrKZz6mu