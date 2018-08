Rasur half nicht! Zu alte U16-Kicker aufgeflogen

Eine irakische U16-Auswahl sollte bei einem Turnier des Westasiatischen Fußballverbandes in Jordanien teilnehmen. Doch dazu kam es nicht.

Bereits am Flughafen in Bagdad wurden die vermeintlichen "Talente" angehalten. Neun Spieler hatten in ihren Pässen das Geburtsdatum nach unten korrigiert. Allerdings mehr als stümperhaft. Den Beamten fielen die Fälschungen umgehend auf. Die Pässe wurden beschlagnahmt.

Dabei hatten die Fußball-Talente zuvor von den Betreuern noch die Anweisung bekommen, sich glatt zu rasieren, um glaubhaft wie 16 auszuschauen.

Die Teilnahme am U16-Turnier wurde daraufhin abgesagt, der irakische Fußballverband IFA hat die Betreuer umgehend entlassen.

Es ist die bereits zweite Passfälscher-Affäre in nur wenigen Monaten. Im Frühjahr waren 18 Fußballer aufgeflogen, die ihr Geburtsdatum änderten, um noch für eine Nachwuchs-Mannschaft spielen zu können. Ihnen wurden Postings in sozialen Netzwerken über die Parlamentswahl zum Verhängnis.

(wem)