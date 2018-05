Real-Fan Rafael Nadal geht mit Atlético-Shirt fremd

In der ersten Saison im Wanda Metropolitano spielend, schoss Diego Costa Atlético Madrid am Donnerstag gegen Arsenal mit einem Tor und dem Gesamtscore von 2:1 in den Europa-League-Finale.

Im Stadion erblickten die Kameras auch Sandplatzkönig und Weltnummer 1 im Tennis, Rafael Nadal. So weit, so unspektakulär. Doch was er da um den Hals trug, sorgte für Irritation. Der Spanier hatte ein Atlético-Trikot zweckentfremdet und sich um den Hals gewickelt. Er, der bekannt ist als Fan des großen Stadtrivalen Real Madrid.

Rafael Nadal, a well-known supporter of Real Madrid, in the stands at Atletico / Arsenal wearing an Atletico scarf. That will cause some uproar. pic.twitter.com/uO3B3CvsHF– Michael Gallo (@Galloots) 3. Mai 2018

Rafael Nadal, a huge Real Madrid fan, with an Atletico shirt around his neck ? pic.twitter.com/efBx4PVHmr– Adam Jones (@AdamJonesSJ) 3. Mai 2018

Jetzt ist Nadal also schon zum zweiten Mal fremdgegangen. Denn aufgewachsen ist der 31-Jährige in einer Familie aus Barcelona-Supportern. Sein Onkel Miguel Ángel Nadal war selbst Verteidiger bei den Katalanen.

Nadal "supports" Real Madrid, supported Barca growing up because his uncle played for them, and is now wearing an Atleti scarf. The ultimate snake, Federer would never. pic.twitter.com/9WlFbkKpuD– Jake. (@YedIin) 3. Mai 2018

Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass er Atlético zeigen wollte, dass es in der neuen Spielstätte ungemütlich stark zieht.

(Heute Sport)