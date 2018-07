Real Madrid präsentiert "Ronaldo-Erbe" Vinicius

Vinicius Junior ist seit dem Wochenende offiziell Spieler von Real Madrid. Den Vertrag unterschrieb der Brasilianer bereits im Mai 2017. Gültig ist er aber erst seit Freitag. Am 12. Juli feierte der Offensiv-Mann nämlich seinen 18. Geburtstag – und erreichte damit seine Volljährigkeit.

Die Madrilenen stellten das um 45 Millionen Euro (!) von Flamengo losgeeiste Supertalent im Bernabeu Stadion vor. Der Stürmer, der bislang vorwiegend auf der linken Seite zum Einsatz kam, trainiert ab sofort unter Neo-Coach Julen Lopetegui. Er soll als Nachfolger von Superstar Cristiano Ronaldo aufgebaut werden.

"Ähnele eher Neymar"

"Von meiner Spielweise ähnele ich aber eher Neymar als Ronaldo", stellt Vinicius auf seiner Antritts-Pressekonferenz klar. "Er ist mein Idol und ich verfolge ihn intensiv. Das tun alle Brasilianer."

Dass "CR7" nicht mehr in Madrid ist, kommentiert der Brasilianer abgebrüht. "Er ist eine Legende von Real, die Fans lieben ihn sehr. Aber ich freue mich, auf Spieler wie Benzema oder Bale zu treffen."

"Bin Druck gewöhnt"

Die Erwartungshaltung an Vinicius, der in der brasilianischen Liga in 37 Spielen sieben Tore erzielt hat, ist hoch. "Ich komme von Flamengo, auch da herrscht Druck. Daran bin ich gewöhnt. Ich denke gar nicht daran, zu versagen. Ich denke nur daran, zu triumphieren. Daran, mit Real Madrid alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt."

Zuvor gilt es aber, sich in die Mannschaft zu spielen. Vinicius könnte zur Eingewöhnung auch immer wieder für die Castilla, die "Amateure", auflaufen. "Ich werde dem Trainer und meinen Mitspielern zeigen, dass ich bereit bin, um zu spielen. Das ist die größte Gelegenheit, die ein Fußballer bekommen kann. Ich werde mich aufopfern, um zu zeigen, dass ich diese Chance verdiene", sagt der Teenager.

Real-Boss begeistert

Lob gibt es von Real-Boss Florentino Perez. "Die letzten Jahre waren wunderbar, aber unsere Fans fordern immer mehr. Real Madrid konzentriert sich darauf, junge Spieler zu finden, die einzigartige Qualitäten vereinen und zu Aushängeschildern dieses Sports werden können. Wir warten schon lange auf Vinicius, weil wir glauben, dass er einer der ganz Großen werden wird."

