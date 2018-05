Neymar um 260 Millionen von Paris zu Real Madrid?

Die Gerüchte erhärten sich immer mehr: Neymar könnte nur ein Jahr nach seinem Rekordtransfer zu Paris Saint-Germain nach Madrid weiterziehen. Laut dem Real nahestehenden Blatt "As" seien die Verhandlungen zwischen Spieler und Klub bereits weit fortgeschritten. Die Hauptrolle in der neuen Transfersaga um den Brasilianer spielen eine Fußball-Legende, Neymars möglicher Nachfolger und ein offenbar aufgeflogener Berater, der unerkannt hätte bleiben sollen.

Die Geschichte geht zurück auf den 22. März. Neymar erholt sich gerade von seiner Operation am Fuß, findet aber Zeit für ein Selfie mit Vinicius Junior, einem hochtalentierten Fußballer. Einer, der als 16-Jähriger bereits für 61 Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet wurde, bis zur Volljährigkeit aber bei seinem Stammklub Flamengo weiterspielt. Das Brisante an dem Schnappschuss: Er wird in Neymars Villa in Rio de Janeiro aufgenommen, genau zu dem Zeitpunkt, an dem Gerüchte um Neymar und Real Hochkonjunktur haben. Dennoch posten die beiden Brasilianer das Bild auf Instagram. "Ungewollt haben sie damit ein großes Problem für Real Madrid verursacht", schreibt heute die "As" dazu.

Ronaldo als Vermittler?

Denn offenbar war Vinicius nicht per Zufall in Neymars acht Millionen teurem Anwesen. Er war gemeinsam mit seinem kleinen Bruder eingeladen, eingefädelt hatte den Besuch sein künftiger Arbeitgeber Real Madrid. Als "Zuckerl", sozusagen, während ein Agent des Vereins mit dem PSG-Star einen Wechsel in die spanische Hauptstadt aushandelt.

Und bekanntlich fühlen sich Brasilianer in Gesellschaft anderer Brasilianer besonders wohl. Deshalb setzt Real auf die Hilfe eines weiteren Landsmanns von Neymar: der Stürmer-Legende Ronaldo. Der 41-Jährige soll intensiv auf Brasiliens aktuellen Topstar einreden und ihn von den Vorzügen des spanischen Rekordmeisters überzeugen.

Neymar hat keine Ausstiegsklausel

Sollten sich die Informationen bestätigen, droht Real Madrid Ärger. Laut FIFA-Statuten ist es nicht erlaubt, mit einem Spieler zu verhandeln, der einen mehr als sechs Monate laufenden Vertrag besitzt. Und Neymar ist bis Sommer 2022 an Paris gebunden – ohne Ausstiegsklausel.

Außerdem sind die katarischen Besitzer von PSG nicht dafür bekannt, ihre Starspieler kampflos abzugeben. Dennoch erhofft sich Real-Präsident Florentino Pérez laut "As", Neymar für 260 Millionen Euro zu verpflichten. Der 26-Jährige kostete Paris bisher in Kombination von Ablösesumme, Steuern, Handgelder und Lohn rund 460 Millionen Euro.

(Heute Sport)