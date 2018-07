Real Madrid veröffentlicht emotionalen Ronaldo-Brief

Nach neun Jahren, 451 Toren in 438 Spielen und insgesamt 16 Titeln ist Schluss. Weltfußballer Cristiano Ronaldo bricht seine Zelte in Madrid ab und unterschreibt bis 2022 bei Juventus Turin.

Es ist kein gewöhnlicher Wechsel. "Real Madrid wird immer dein Zuhause sein", schreiben die Spanier auf ihrer Homepage. "Wir möchten unsere Dankbarkeit gegenüber einem Spieler ausdrücken, der sich als der beste der Welt erwiesen hat und der eine der brillantesten Zeiten in der Geschichte unseres Vereins markiert hat."

"CR7" schreibt Abschiedsbrief

Auch "CR7" selbst, der noch in Griechenland urlaubt, meldet sich auf der Real-Seite zu Wort. Der 33-Jährige verabschiedet sich mit einem emotionalen Brief von seiner alten Wirkungsstätte.

"Die Jahre in Madrid waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens. Ich verspüre große Dankbarkeit für diesen Klub und für diese Stadt. Ich danke allen für die Liebe und Zuneigung, die ich erhalten habe.

Ich glaube jedoch, dass es an der Zeit ist, eine neue Etappe in meinem Leben zu beginnen. Deshalb habe ich den Klub um Freigabe gebeten. Ich bitte all die Fans, das zu verstehen.

Es waren neun einzigartige Jahre, es war eine aufregende Zeit für mich. Ich hatte fabelhafte Teamkollegen auf dem Feld und der Kabine. Gemeinsam haben wir drei Mal in Folge die Champion League gewonnen.

Real hat mein Herz und das meiner Familie erobert. Deshalb möchte ich mich bedanken: Beim Klub, dem Präsidenten,den Direktoren, meinen Kollegen, den Technikern, Ärzten, Physios und allen anderen Arbeitern, die um jedes Detail bemüht sind.

Vielen Dank noch einmal an unsere Fans. Mein Respekt und meine Anerkennung für alle.

Ich gehe. Aber das Trikot, das Wappen und das Stadion werden immer ein Teil von mir sein. Hala Madrid!"

Auch Ramos sagt "Danke"

Real-Kapitän Sergio Ramos dankte "CR7" via Twitter. "Deine Tore, deine Rekorde und alles, was wir gemeinsam gewonnen haben, spricht für sich. Du hast einen speziellen Platz in der Geschichte dieses Vereins verdient. Wir werden dich nie vergessen. Es war mir eine Freude, mit dir zu spielen. Viel Glück, lass dich umarmen."





