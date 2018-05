Real hat keinen Platz für Champions-League-Pokal

Um dieses Problem wird Real von allen Klubs Europas beneidet! Mit einem 3:1-Sieg im Champions-League-Finale gegen Liverpool sicherten sich die "Königlichen" bereits zum 13. Mal den Pokal der Fußball-Königsklasse. Dafür muss nun offenbar das Klubmuseum umgebaut werden.

Kein Platz



Das Real-Museum ist das am dritthäufigsten besuchte Museum der Stadt Madrid. "Marca" berichtet, dass dort nun kein Platz für den "Henkelpott" vorhanden ist. 2014 holte Real "La Decima", den zehnten Titel in Europas Top-Bewerb. Für den Jubiläums-Titel wurde eine zusätzliche Vitrine aufgestellt. Doch dann kamen drei Champions-League-Pokale in Serie dazu.

Vitrine in Arbeit



Die Titel elf und zwölf konnten noch mit einigen Tricks untergebracht werden, doch für den 13. Pokal ist einfach kein Platz mehr vorhanden. Eine neue Vitrine muss angefertigt und aufgestellt werden. Das Museum versichert jedoch, dass das Problem in spätestens einer Woche gelöst sein soll.

