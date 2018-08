Real schlägt Juventus im Duell der "Ronaldo-Klubs"

Das "neue" Real Madrid kommt immer besser in Schuss – und feierte nun den ersten Sieg in der Post-Ronaldo-Ära.

Nach dem 1:2 gegen Manchester United setzten sich die Spanier in Landover (USA) im Rahmen des International Champions Cup gegen Juventus mit 3:1 durch. "CR7" war nicht dabei. Der Superstar befindet sich nach seinem Sonderurlaub in Turin und feilt dort an der Form.

Auch ohne Ronaldo, der im Sommer um 112 Millionen Euro von den Madrilenen zur "Alten Dame" wechselte, ging Juve durch ein frühes Eigentor von Daniel Carvajal mit 1:0 in Führung (12.).

Danach drehte Real auf. Gareth Bale (39.) und Marco Asensio (47., 56.) drehten die Partie, stellten auf 3:1. Dabei blieb es auch.

Barca geht spät k.o.

In San Jose (USA) feierte der AC Milan einen 1:0-Erfolg über Barcelona. Das Goldtor erzielte Andre Silva in der 93. Minute. Lionel Messi stand nicht im Kader der Katalanen.

