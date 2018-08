Real will Inter wegen WM-Star Modric anzeigen

Inter Mailand droht mächtig Ärger bei der FIFA! Real Madrid will die Italiener beim Weltverband anzeigen. Grund sind unerlaubte Verhandlungen mit Mittelfeld-Star Luka Modric.

Laut FIFA-Statuten darf ein Klub erst sechs Monate vor Ablauf eines Vertrages mit einem Spieler Kontakt aufnehmen. Modric ist allerdings noch bis 2020 an Real gebunden, daher waren die heftigen Flirt-Versuche von Inter gegen die internationalen Regeln.

Modric wird Real ziemlich sicher erhalten bleiben, der kroatische Vize-Weltmeister hat sich mit Real auf eine dicke Gehaltserhöhung geeinigt.

Zuletzt heizte Modric-Berater Marko Naletilic die Spekulationen an: "Ich gehe davon aus, dass Luka in Italien spielen wird. Früher oder später, er will ein Star in der Serie A bei Inter sein." Der Wechsel ist aber zumindest vorerst geplatzt.

(Heute Sport)