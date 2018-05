Reals Marcelo gesteht: "Mein Hands war Elfmeter"

Wenige Momente vor dem Pausenpfiff peitscht Bayerns Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0, Joshua Kimmich, von rechts eine Flanke in den Strafraum. Reals Linksverteidiger Marcelo spring hoch. Der Ball klatscht an seine von Körper gestreckte Hand. Eine mögliche Torchance verläuft im Sand.

Die Bayernspieler blicken erwartungsvoll zum Schiedsrichter. Auf den Pfiff warten sie aber vergeblich. Stattdessen ertönt kurz darauf der Pausenpfiff. Am Weg in die Kabine protestieren die Stars des FC Bayern immer noch, fühlen sich um einen Elfmeter und das wichtige zweite Auswärtstor zum 2:1 betrogen.

Wie eine Entscheidung auf Elfmeter den Ausgang des Halbfinal-Schlagers beeinflusst hätte, steht in den Sternen. So setzte sich Real durch ein 2:2 in Madrid mit einem Gesamtscore von 4:3 durch und steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Champions League.

Marcelo gesteht Elfmeter



Wie oben im Video zu sehen ist, zeigt sich Marcelo geständig. Wie schon im Hinspiel absolvierte er eine tolle Partie. Seine Aktion spät in der ersten Halbzeit hätte seinem Team aber den Aufstieg kosten können. Das weiß auch der Brasilianer: "Mein Handspiel war Elfmeter", gibt er zu.

Sein Geständnis kommt für die Bayern zu spät. Während des Spiels blieb Marcelo stumm. Mit dem Final-Ticket in der Sporttasche streitet er seinen Fehler zumindest nicht ab.

(Heute Sport)