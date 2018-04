Rechnet Holzhauser hier mit "Boss" Wohlfahrt ab?

Es war ein eigenwilliger Jubel, der vielmehr eine Abrechnung zu sein schien. Als Raphael Holzhauser die Austria gegen Altach per Elfmeter mit 1:0 in Front schoss, tippte er sich mehrmals mit dem Zeigefinger auf den Mund und deutete in Richtung Veilchen-Bank.

Die Botschaft hinter dieser Geste ist klar. "Halt den Mund!", richtet der 25-Jährige damit einer bestimmten Person aus. Aber wen hat Holzhauser damit gemeint? "Das ist egal, die Person weiß das schon", erklärte der Mittelfeldspieler im "Sky"-Interview. "Es ist auf jeden Fall nicht so wichtig."

Doch die Bilder des hochemotionales "Jubels" sprechen eine andere Sprache. Es drängt sich die Frage auf: Rechnet Holzhauser dabei etwa mit Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt öffentlich ab? Der 53-Jährige kritisierte nach der 0:5-Pleite gegen Salzburg die Mannschaft in der Runde zuvor ausgesprochen hart. "Dann bleibt mir nur die Erkenntnis, dass einige uns nicht zuhören, es sie gar nicht mehr interessiert, sie mit dem Kopf nicht mehr dabei sind", tobte er.

Vor allem letzteres kann als klare Anspielung auf Holzhauser verstanden werden, der den Veilchen im Sommer fix den Rücken kehren wird. Dicke Luft in Wien-Favoriten, daran ändert auch der dritte Heimsieg in Folge nichts...

