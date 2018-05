RB Salzburg vs. Marseille! Live-Stream & TV-Sender

Die gute Nachricht für Fußball-Freunde: Das Spiel läuft im Free-TV! Puls 4 übertragt live. Via "spox.com" ist das Match in Österreich auch als Live-Stream zu empfangen.

Auch Kunden von Sky können das Spiel wie gewohnt als Einzelmatch (Sky Sport Austria) schauen. Via Sky Go bietet der Sender auch einen Live-Stream an. Wer den Abend nicht vor dem TV-Gerät verbringen kann, greift am besten auf diesen Dienst zurück.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche und ohne TV-Zugang gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

Live-Ticker ab 21:05 Uhr

(Heute Sport)