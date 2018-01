Red Bull Salzburg spricht über Transfer von Kayode

Das Instagram-Foto von Larry Kayode sorgte für Aufregung in der Winterpause. Der Ex-Austrianer zeigte sich im Trikot von Red Bull Salzburg und heizte so Wechsel-Gerüchte an.

Was steckt dahinter? Der Nigerianer ließ Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga bisher offen.

Spanische und nigerianische Medien berichten, dass Kayode Angebote von Bursaspor, Basaksehir, Celtic und auch Red Bull Salzburg habe.

Das Internetportal "LAOLA1" fragte bei Salzburg nach. Sportchef Christoph Freund stellt klar: "Das stimmt nicht, er ist überhaupt kein Thema."

Kayode wechselte im Sommer für kolportierte 3,8 Millionen Euro zu Manchester City und wurde direkt weiter zu Girona nach Spanien verliehen. Der schnelle Stürmer ist in Spanien noch ohne Torerfolg. Er spielte beim Tabellen-Neunten bisher 375 Minuten und legte zwei Tore auf.

(Heute Sport)