Schräg! Bleibt St. Pölten dank Stadion-Farce oben?

St. Pölten taumelt durch die Spielzeit wie ein angeschlagener Boxer, dem Knockout – also dem Abstieg in die zweite Spielklasse – nahe. Diese Saison ist aber keine gewöhnliche. Durch die Aufstockung auf zwölf Mannschaften spielt heuer der Letztplatzierte eine Relegation gegen den Abstieg. Durch Hartbergs Stadion-Probleme könnte das dauerhafte Krisenteam den Bundesliga aber selbst dieser kampflos entgehen.

Der "Kurier" fand heraus, dass im Falle einer verweigerten Lizenz für Hartberg nicht etwa der nächstbeste Klub in die Relegation dürfte, sondern diese völlig entfallen würde. Bleiben die Steirer also unter den ersten drei Rängen der Sky Go Erste Liga und scheitern mit ihrem Lizenzantrag, bleibt St. Pölten in der Bundesliga.

Dieses Szenario erscheint derzeit durchaus realistisch. Hartberg ist Zweiter. Die Lizenz könnte aber zur unüberwindbaren Hürde werden. Es fehlt die Rasenheizung und auch an weiteren Punkten der Stadion-Bestimmungen spießt es sich gewaltig. Die Zeichen stehen auf einen abgelehnten Lizenzantrag.

Jüngst wurde Dietmar Kühbauer nach der Trennung von Oliver Lederer als Trainer installiert. Sein Job in Niederösterreichs Landeshauptstadt könnte sich gemütlicher gestalten, als zunächst angenommen.

