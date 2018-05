Ribery "bewirbt" sich für WM: "Didier, ich bin bereit"

Eigentlich stand der WM-Kader Frankreichs fest. Doch dann schrieb Adrien Rabiot eine E-Mail an Teamchef Didier Deschamps, in der der PSG-Profi erklärte, dass er keine Lust hat im Sommer auf Abruf bereit zu stehen. Und diese dreiste Nachricht stieß Deschamps wenig überraschend sauer auf, er sprach auf einer Pressekonferenz von einem "großen Fehler" des 23-Jährigen. Die WM in Russland kann Rabiot, auch wenn sich einer der 23 Auserwählten in Frankreichs Topkader noch verletzt, somit vergessen.

Das rief wiederum Franck Ribery auf den Plan. Der Bayern-Profi weilte gerade auf Ibiza im Urlaub, als ihm die Nachricht von Rabiots Fauxpas erreichte. Sofort hämmerte der 35-Jährige bei "Twitter" in die Tasten. "Ich bin auf Ibiza und wurde gerade angerufen: Ist ein Platz in der Reserve zu haben? Oh, Didier, ich bin bereit! Komm", richtete er seinem Teamchef halb im Scherz, halb im Ernst, aus.

Ob Deschamps auf das Angebot eingehen wird, darf allerdings stark bezweifelt werden. Immerhin war Ribery bei der WM 2010 einer der Rädelsführer im Aufstand der französischen Profis, 2014 trat er aus eigenen Stücken aus der "Equipe Tricolore" zurück. Zwei Jahre später wollte er aber wieder zurück – doch Deschamps lehnte dankend ab.

(red.)