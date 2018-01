Ribery filmt Bayern-Star bei der Schönheits-Kur

Am 12. Jänner eröffnen die Bayern auswärts gegen Leverkusen die Rückrunde der deutschen Bundesliga. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Schalke 04.

Um für das Frühjahr fit zu sein, feilten David Alaba und Co. bis Sonntag in Katar an der Form. Doch nicht nur der Körper wurde trainiert, wie ein von Franck Ribery gedrehter Clip beweist.

Der Bayern-Spaßvogel filmte Youngster Niklas Süle im Team-Hotel bei einer Beauty-Behandlung. Mit weißer Gesichtsmaske lacht der Defensivmann in die Kamera. "Mittagspause - Zeit für Wellness", twitterten die Münchner.

🗣 @David_Alaba: "Mir ist schon bewusst, dass ich kein Talent mehr bin. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, meine Erfahrung an junge Spieler weitergeben. Das ist mein Anspruch!" 💪



➡️ https://t.co/SQLTH44fna pic.twitter.com/vYahMrDfYd — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Januar 2018

(red)