Hooligan-Alarm! 9.000 serbische Fans in Salzburg

Am Mittwochabend wartet das "Spiel des Jahres" auf Red Bull Salzburg. Um 21 Uhr steigt das entscheidende Rückspiel im Play-off zur Champions League gegen Roter Stern Belgrad. Nach dem 0:0 in der serbischen Hauptstadt sind die Chancen intakt. Mit einem Sieg sind die "Bullen" in der "Königsklasse".

Dabei erwartet die Mozartstädter im eigenen Stadion ein echter Hexenkessel. Die Exekutive rechnet mit bis zu 9.000 serbischen Fans in der "Bullen"-Arena. 2.800 Tickets waren an Roter Stern gegangen, darüber hinaus haben sich serbische Fans Tickets im freien Verkauf gesichert. Es gibt noch 1.500 Restkarten. Am Matchtag werden keine Tickets mehr abgesetzt.

Risiko-Partie

Deshalb wurde die Begegnung auch als Risikospiel eingestuft. Aus Sicherheitsgründen wurden nur 26.500 Karten für das entscheiden Spiel um den Einzug in die "Königsklasse" aufgelegt. "Die Kollegen wissen, dass die Serben den Fußball nach südlicher Mentalität noch anders zelebrieren", erklärte Hans Wolfgruber, Pressesprecher der Polizei Salzburg gegenüber Salzburg24.

Laut Informationen der szenekundigen Beamten soll es zu einem Fanmarsch in der Salzburger Altstadt kommen. Die Polizei rechnet mit 1.000 bis 2.000 Roter-Stern-Fans, die zu Fuß zur Arena nach Wals-Siezenheim marschieren werden.

Roter Stern ist bekannt für seine teils gewaltbereiten Fans. Das Hinspiel in Belgrad war ein Geisterspiel, weil es im Vorjahr zu Ausschreitungen gekommen war.

