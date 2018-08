Roma-Coach bricht sich bei "Auszucker" die Hand

Die Roma führte im Serie-A-Spiel gegen Atalanta Bergamo zur Halbzeit bereits mit 3:1. Doch dann kippte die Partie, kurz vor Ende fingen sich die Hauptstädter noch das Gegentor zum 3:3-Remis ein.

Und das brachte Roma-Coach Eusebio di Francesco mal so richtig auf die Palme. Wutentbrannt schlug er zweimal mit voller Wucht gegen eine Plexiglas-Scheibe an seiner Trainerbank. "Da bin ich sauer geworden", gestand der 48-Jährige nach der Partie.

"Wut tut selten gut", weiß jetzt auch Di Francesco, der sich bei seinem "Auszucker" eine Fraktur an der linken Hand zuzog. Am Tag darauf lag er vormittags bereits unter dem Messer eines Chirurgen – nur wenige Stunden nach der Operation leitete er am Nachmittag aber bereits wieder das Training der Roma.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)