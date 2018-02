Ronaldo: "Es gefällt mir sehr, mich zu schauen"

Millionen auf dem Bankkonto, unzählige Triumphe als Fußballer und Massen an Fans quer über den Globus, die ihm zu Füßen liegen – Cristiano Ronaldo hat alles. Doch von einem hat er am meisten: Selbstvertrauen.

Das stellte der Portugiese jetzt in einem Interview wieder eindrucksvoll unter Beweis. "Ich denke, man muss sich selber mögen. Man muss Selbstachtung haben, sich selber schätzen", erklärte der 33-Jährige im Interview mit dem brasilianischen Youtube-Kanal "Desimpedidos". "Ich werde nicht sagen, dass ich ein Prinz bin, aber ich mag mich selber. Ich schaue mich im Spiegel an und es gefällt mir, was ich sehe." Doch damit nicht genug: "Es gefällt mir sehr, mich zu schauen."

Die aktuelle Krise seines Klubs Real Madrid kann ihm nichts anhaben: "Ich habe immer noch die Fähigkeiten und die Kraft, der Beste der Welt zu sein, obwohl einige das Gegenteil behaupten." Und für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, stellt er klar: "Ich habe Selbstvertrauen.“

