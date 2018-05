Ronaldo: Erst posen mit drei Kids, dann CL-Hattrick

Das nennt man dann eine gelungene "Work-Life-Balance". Am Dienstag posierte Cristiano Ronaldo erst stolz mit drei seiner vier Kinder (den Zwillingen Mateo und Eva sowieo Tochter Alana Martina) und Freundin Georgina, ehe er kurz darauf mit einem seiner Luxusschlitten zum Training seines Klubs Real Madrid brauste.

Die Liga-Saison mag zwar bereits vorbei sein, doch für Ronaldo und die "Königlichen" steht am Samstag mit dem Champions-League-Finale gegen Liverpool noch das ultimative Saison-Highlight auf dem Programm.

"Er ist der Beste der Welt und zeigt das jedes Jahr"



Und hier die gute Nachricht für alle Real-Fans: Ronaldo ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, nachdem er sich im "Clasico" gegen den FC Barcelona noch am Knöchel verletzt hatte.

Und Real-Trainer Zinedine Zidane weiß, dass er sich auch im Endspiel um Europas wichtigste Klubtrophäe auf seinen Superstar verlassen kann. Bis zum Halbfinale schrieb der Portugiese in jeder Partie mindestens einmal an, ehe er gegen die Bayern in zwei Spielen leer ausging. "Wenn Ronaldo mal nicht trifft, macht mir das aber keine Sorgen", erklärt Zidane. "Ich weiß, dass er dann in den nächsten Partien drei oder vier Tore erzielt. Er ist der Beste und er zeigt das jedes Jahr."

Aller guten Dinge sind drei?



Real kann im Finale mal wieder Geschichte schreiben. Nachdem der spanische Rekordmeister im Vorjahr der erste Klub war, der seinen Titel seit der Einführung der Champions League erfolgreich verteidigen konnte, kann er jetzt der erste Verein sein, der drei Mal in Folge triumphiert.

Vielleicht hatte Ronaldo auch die Zahl drei im Hinterkopf, als er für das Foto mit seinen Kids posierte. Mit Sohnemann Ronaldo jr. fehlte nämlich sein viertes Kind – aber der darf dann nächstes Jahr vielleicht mit auf's Bild, wenn es für "CR7" um den vierten Champions-League-Triumph in Folge geht...

