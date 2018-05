Ronaldo ballert vor Finale einen Fotografen blutig

Die Fußball-Welt blickt nach Kiew. Um 20:45 Uhr duellieren sich Titelverteidiger Real Madrid und der FC Liverpool im Finale um den Champions-League-Sieg.

Alles rechnet mit dem Privat-Duell Cristiano Ronaldo gegen Mo Salah. Ronaldo schoss sich am Freitag im Anschwitzen mit den Königlichen warm. Sein Zielwasser hatte er scheinbar noch nicht zu sich genommen.

Ronaldos Schuss knallte auf die Birne eines Fotografen. Der Journalist blutete am Kopf, musste behandelt werden.

Kurz später konnte er schon wieder lachen. Auch, weil ihm Ronaldo ein ganz besonderes Geschenk zur Entschuldigung machte. Der Superstar schickte einen Betreuer mit seinem Trainingsshirt zum verletzten Fotografen.

Neben dem Cut über dem Auge nimmt der Pechvogel also auch ein schönes Andenken mit heim.

Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!



Ronaldo = 👏👏👏@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67