Ronaldo beruhigt die Fans: "Bis zum nächsten Jahr!"

Nach dem Titelgewinn ausgiebig ausschlafen? Den Champions-League-Siegern von Real Madrid war dieser Luxus nicht vergönnt. Bereits vor 9 Uhr landete der Tross am Sonntagmorgen am Flughafen in Madrid. Kapitän Sergio Ramos stieg als Erster aus der Maschine, den silbernen Pokal in seinen Händen.

Bleibt Ronaldo?



Auch Cristiano Ronaldo ließ sich von den Fans feiern. Er meinte: "Danke, dass ihr hier seid! Wir haben dank euch, die ihr uns immer unterstützt, Geschichte geschrieben." Dann verabschiedete er sich mit den Worten: "Ich bin stolz, beim besten Club der Welt zu spielen. Ich bin sehr zufrieden. Mit diesen Spielern ist es unmöglich, nicht zu gewinnen. Bis zum nächsten Jahr." Das klingt nicht nach einem baldigen Wechsel. Nach dem 3:1-Sieg gegen Liverpool sagte er noch: "Es war schön, bei Real gespielt zu haben."

Später Start



Beim Feiern ließen sich die "Galaktischen" Zeit. Im Gegensatz zu früheren Jahren begab sich das Team nicht direkt in die Stadt, um sich den Fans zu präsentieren. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen erst am frühen Abend mit dem Besuch der Kathedrale Almudena nahe des Königspalastes.

Tour durch die Stadt



Danach wurde die Mannschaft am Cibeles-Brunnen erwartet. Auf dem Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt feiern die Königlichen ihre Titel traditionell mit ihren Anhängern. Von dort aus ging es nordwärts Richtung Bernabeu, wo die Feierlichkeiten einen letzten Höhepunkt erreichten.

Dort wurden nicht nur die Fussballer von Real Madrid geehrt. Die Basketballer hatten vor einer Woche in Belgrad die EuroLeague gewonnen.

Foto histórica de un momento histórico... Campeones de Europa de fútbol ⚽ y Campeones de Europa de baloncesto 🏀! Ningún club antes lo había conseguido! Y el @RealMadrid merecía tener ese honor!#LaDecimotercera 🏆⚽#LaDécima 🏆🏀#CHAMP13NS 🏆#OrgulloMadridista#HalaMadrid pic.twitter.com/jwDI1UeDcq — 🏆..Real Madrid..🏆 (@Siempre_RM) 27. Mai 2018

(heute.at)