Ronaldo crasht Interview und gibt Buffon Schmatzer

Juve schrammt am Champions-League-Wunder vorbei. Ein umstrittener Elfmeter-Pfiff und das folgende Tor von Cristiano Ronaldo zerstören die Träume von Goalie-Legende Gigi Buffon und Co. Letzterer fliegt mit Rot vom Platz, weil er dem Schiedsrichter die Meinung geigt. Real verliert mit 1:3, steigt aber durch das Last-Minute-Tor ins Halbfinale auf.

Nach dem Spiel kennt die Wut Buffons keine Grenzen. Wie berichtet, knöpft er sich im Interview Schiedsrichter Michael Oliver vor. Seine Enttäuschung über die strittige Entscheidung ist verständlich.

Das weiß auch Goldtorschütze Ronaldo. Als er in der Mixed-Zone an Buffon vorbeigeht, hält er an. Ronaldo unterbricht Buffons Interview, gibt ihm eine herzhafte Umarmung, drückt ihm einen Schmatzer auf die Wange.

Der Real-Star zeigt sein Mitgefühl für die herzzerreißende Niederlage des Star-Torhüters. Der Weltfußballer zeigt nicht nur auf dem Platz wahre Größe.

