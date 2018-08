Ronaldo richtet sich an seine Fans in Österreich

Italien ist im Ronaldo-Fieber und es schwappt auch über die Landesgrenzen herüber nach Österreich. Der Superstar wechselte im Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin. Das erste Liga-Match endete mit einem 3:2-Zittersieg gegen Chievo Verona, noch ohne Ronaldo-Treffer.

Österreicher dürfen sich freuen. Streaming-Dienst DAZN hat sich erneut um die TV-Rechte der Serie A bemüht und den Zuschlag bekommen. Somit sehen heimische Freunde des italienischen Kicks alle Ronaldo-Spiele plus die weiteren Top-Partien des Calcio.

Um dieses Angebot weiter zu bewerben angelte sich DAZN nun Ronaldo als Markenbotschafter. Der Superstar wandte sich am Mittwochvormittag explizit an seine Fans in Österreich, Deutschland, Italien, Japan und Kanada. "Ich freue mich zu verkünden, dass ich der neue Markenbotschafter von DAZN bin. Für meine Fans aus diesen Ländern gibt es ein exklusives Interview mit mir als Juve-Spieler auf DAZN und weitere CR7-Inhalte."

Ronaldo-Fans dürften beim "Netflix des Sports" künftig also voll auf ihre Kosten kommen.

