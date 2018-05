"Will mit ihm spielen" 05. Mai 2018 17:40; Akt: 05.05.2018 17:40 Print

Ronaldo stimmt Wechsel von Neymar zu Real zu

Rund 200 Millionen Euro will Real Madrid für Neymar auf den Tisch legene. Der Brasilianer will unbedingt an der Seite von Cristiano Ronaldo spielen.