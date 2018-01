Ronaldo tönt: "Ich bin trotzdem noch schön"

Die Bilder gingen um die Welt. (siehe Fotostory oben)

Beim 7:1-Kantersieg über Deportivo La Coruna ging Real-Superstar Cristiano Ronaldo nach einem Zweikampf blutüberströmt zu Boden. Der Portugiese zog sich ein tiefes Cut unter dem Auge zu, seine einzige Sorge galt aber seinem äußeren Erscheinungsbild, mit einem Handy als Spiegel begutachtete er sofort die Wunde. Hier geht's zur Story!



Jetzt gibt der 32-Jährige selbst und endgültig Entwarnung. „Ich bin immer noch schön, das Augenlicht ist genau so sauber wie früher, also gibt es kein Problem“, scherzte er nach seinem Doppelpack beim 4:1-Sieg über Valencia am Samstag.

"CR7" schwört Madrid die Treue



Gleichzeitig verwies Ronaldo die Wechselgerüchte um seine Person einmal mehr ins Reich der Legenden. „Ich mag es, in Madrid zu leben. Ich wohne in dieser Stadt seit 2009 und liebe das Wetter und die Menschen. Spanien ist ein großes Land, ich liebe es", erklärte er. "Und ja, ich will hier bleiben, dieser Verein begeistert mich."

Ob er allerdings noch, wie angekündigt, weiterspielt, bis er 41 Jahre alt ist, weiß er jetzt nicht mehr so genau: "Vater zu sein ist unglaublich, das ist, wovon ich immer geträumt habe. Mein Plan, mit 41 die Karriere zu beenden, wird wahrscheinlich schwierig zu schaffen sein.“

(red.)