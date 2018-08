Ronaldo traf bei Debüt für Juve nach acht Minuten

Ausnahmezustand herrschte beim Juventus-Debüt von Cristiano Ronaldo. Der Topstar, der im Sommer um 112 Millionen Euro von Real Madrid kam, stand bei einem Probegalopp gegen die eigene Nachwuchs-Mannschaft erstmals für seinen neuen Verein am Platz – und überzeugte.

5.000 Fans verfolgten im kleinen Ort Villar Perosa, wo Juve traditionell den Saisonstart begeht, den Traumeinstand von "CR7".

Polizisten knipsen Fotos

Der 33-Jährige erzielte beim 5:0-Erfolg bereits nach acht Minuten das 1:0. Sogar die Polizisten am Spielfeldrand zückten ihre Handys und machten Fotos vom populären Neuzugang. Die "Ronaldo Show" war nach der ersten Halbzeit zu Ende.

Die weiteren Tore erzielten Riccardo Capellini (18./Eigentor), Paulo Dybala (31., 40.) und Claudio Marchisio (54.).

Jakupovic nicht im Kader

Nicht mit von der Partie war Arnel Jakupovic. Der im Frühjahr von Juventus ausgeliehene ÖFB-U21-Teamstürmer kehrte nach Ende seines Engagement bei Juve in der Primavera im Sommer zu Empoli zurück.

Am kommenden Wochenende startet in Italien die Serie A. Juve trifft am Samstag auswärts auf Chievo Verona.

