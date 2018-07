Ronaldo winken in Turin 60 Millionen Euro im Jahr

Nach dem WM-Aus mit Portugal verabschiedete sich Cristiano Ronaldo in den wohlverdienten Urlaub. Auf Twitter, Instagram und Co. stellte "CR7" die Arbeit ein.

Trotzdem ist der Weltfußballer in den Medien allgegenwärtig. Grund: Im Hintergrund wird sein Wechsel zu Juventus vorbereitet.

Higuain zu Chelsea?

Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" ist der Deal so gut wie perfekt. Sogar Details werden bereits genannt. Ronaldo soll bis 2022 unterschreiben und pro Jahr 60 Millionen Euro brutto kassieren. Die "Alte Dame" muss 100 Millionen Euro Ablöse zahlen. Einen Teil der Summe will man mit dem Verkauf von Stürmer Gonzalo Higuain an Chelsea aufbringen.

Bereits heute präsentiert Juventus Neuzugang Emre Can. Der deutsche Mittelfeld-Spieler kommt vom FC Liverpool.

(red)