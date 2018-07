Ronaldos erster Juve-Tag: Neue Kollegen, neue Tests

Cristiano Ronaldo ist endgültig in Turin angekommen. Der Superstar, der um 112 Millionen Euro von Real Madrid geholt wurde, absolvierte seinen ersten Trainingstag bei Juventus. Die erste Gelegenheit, ein paar Hände seiner Teamkollegen zu schütteln – und wieder zu beweisen, wie fit "CR7" tatsächlich ist.

Treffen mit Kollegen



Nach der EM hatte Ronaldo bekanntlich in Griechenland und auf Ibiza geurlaubt. Auch die Juve-Nationalspieler Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala und Higuain hatten einen verlängerten Urlaub gewährt bekommen. Während der Rest der Juve-Mannschaft in den USA testet, ging es für die Superstars mit dem Fitness-Training los. "Heute standen für alle Fitness-Tests auf dem Programm", erklärte der Serie-A-Klub. "Ab morgen laufen wir am Feld. Geplant ist eine doppelte Einheit, morgens und am Nachmittag."

Fitness-Tests



Das dürfte Ronaldo nicht weiter schwerfallen. Schon beim Medizin-Check vor dem Wechsel zu Juve stellten die Ärzte fest, dass der Portugiese fit wie ein 20-Jähriger ist. Beim neuerlichen Fitnesstest dürfte es wohl kaum eine andere Diagnose gegeben haben. Das Selbstbewusstsein und die Lässigkeit merkte man Ronaldo schon bei der Ankunft zur ersten Trainingseinheit an. Der Torjäger stieg entspannt aus dem SUV, betrat mit Sonnenbrille, Rucksack und Plastiksackerl das Gelände.

Erster Einsatz



Am 12. August soll Ronaldo im Test gegen die B-Mannschaft von Juventus erstmals richtig im Einsatz sein. Die morgigen Trainingseinheit wird voraussichtlich von Assistenzcoach Aldo Dolcetti geleitet werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)