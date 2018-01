Rot-Flut! Hosiner fliegt nach Rangelei vom Platz

Mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Union Berlin hat sich der 1. FC Nürnberg an die Tabellenspitze der 2. Deutschen Bundesliga gesetzt. Den Goldtreffer für den "Club" erzielte Ewerton bereits in der elften Minute.



So richtig heiß wurde es allerdings in der Schlussphase. Zuerst flog der Berliner Toni Leistner in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. "Joker" Philipp Hosiner, der erst in der 75. Minute eingewechselt worden war, geriet in der 89. Minute mit Edgar Salli aneinander. Beide sahen nach der Rangelei die rote Karte. Bei Union spielte Christopher Trimmel durch.

Frankfurt klettert auf Rang zwei

Zumindest bis Samstag liegt Eintracht Frankfurt sensationell auf dem zweiten Platz der deutschen Bundesliga. Die Elf von Niko Kovac feierte zum Auftakt der 20. Runde einen 2:0-Heimerfolg über Borussia Mönchengladbach.

Kevin-Prinde Boateng (43.) und Luka Jovic (92.) schossen die Eintracht zum Sieg. Der Gladbacher Thorgan Hazard knallte in der 78. Minute einen von Boateng verschuldeten Elfmeter an die Latte.

(wem)