Rücktritt: Wenger rechnet mit den Arsenal-Fans ab

Ob die Fans von Arsenal mit dieser Breitseite gerechnet haben? Nach 22 Jahren ist die Ära von Coach Arsene Wenger bei den Londonern mit Saisonende vorbei. Zuletzt waren die Anhänger der "Gunners" mit den Leistungen nicht mehr zufrieden, die Kritik am Franzosen häufte sich. Jetzt schlägt er zurück.

Kritik an Fans



"Ich bin nicht amtsmüde", meint der 68-Jährige. "Ich glaube, dass der Klub in der ganzen Welt respektiert wird, viel mehr als in England. Die Fans geben für mich aber nicht das Bild von Einheit ab, das ich mir in der ganzen Welt wünsche. Und das ist schmerzhaft."

Viele Erfolge



Fakt ist: Wenger ist der erfolgreichste und längsdienende Trainer in der Klubgeschichte. Mit Arsenal holte er drei Mal die Meisterschaft (1998, 2002, 2004), sieben Mal den FA-Cup, sieben Mal den Community Shild und ein Mal stand er mit seiner Truppe im Champions-League-Finale (2006). Aktuell liegen die Londoner in der Tabelle aber nur auf Platz sechs. Die Kritik der Fans schmerzt Wenger.

Schaden für Klub?



"Im Sport gibt es Siege und Niederlagen. Ihr werdet akzeptierten müssen, dass Spiele gewonnen und verloren werden, auch wenn ich nicht mehr hier bin", spricht er seine Kritiker direkt an. "Ich kann verstehen, dass die Fans nicht glücklich waren. Das ist mein Job, ich muss damit leben. Ich weiß nicht, ob es dem Klub geschadet hat, aber es passte nicht dazu, wie der Klub weltweit wahrgenommen werden soll."

Ancelotti interessiert



Über die Zukunft hat sich Wenger noch keine Gedanken gemacht: "Es ist eine neue Situation für mich." Auch ein Nachfolger steht noch nicht fest. Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti bekundet Interesse: "Ich kann bestätigen, dass ich gerne wieder arbeiten würde. Wenn sich die richtige Möglichkeit bietet, das richtige Projekt, dann wäre ich hocherfreut weiterzumachen."

(heute.at)