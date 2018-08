Rüpel-Kicker läuft mit einer Fußfessel auf

Paul McGowan gilt in Schottland als echter Fußball-Rüpel. Auf und abseits des Platzes. Trotzdem sorgte der Spieler von Dundee United beim Auftakt der schottischen Premier League für Staunen.

Der 30-Jährige spielte gegen den FC St. Mirren bis zu seiner Auswechslung in der 87. Minute mit einer elektronischen Fußfessel.

Im Juli war der Profi-Fußballer nach einer Spuck-Attacke auf den Türsteher eines Nachtklubs verurteilt worden. Er muss die Fußfessel nun zwei Monate tragen. Außerdem muss sich der 30-Jährige am Wochenende an eine Ausgangssperre zwischen 19 und 7 Uhr halten, zusätzlich 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und 200 Pfund an das Opfer zahlen.

Nicht das erste Mal, dass der ehemalige Profi von Celtic Glasgow mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. In den letzten acht Jahren kam er fünf Mal mit der schottischen Justiz in Berührung. Unter anderem, weil er zwei Polizisten attackiert hatte.

(wem)