Sabitzer im Visier von italienischem Top-Klub

ÖFB-Star Marcel Sabitzer hat sich mit tollen Leistungen in der deutschen Bundesliga in die Auslage gespielt. Zahlreiche Top-Klubs haben Interesse am 24-jährigen Flügelspieler. Nun steigt auch ein internationales Schwergewicht in den Poker ein.

Laut der Sport Bild hat Inter Mailand die Angel nach Sabitzer ausgeworfen. Beim 2:1-Sieg von RB Leipzig gegen die Bayern beobachtete Inter-Chefscout Ivon de Francesci den Steirer auf der Tribüne ganz genau.

Heftige Ablösesumme

Inter müsste allerdings tief in die Tasche greifen, denn der ÖFB-Kicker hat noch einen Vertrag bis 2021 und die Bullen sind bekanntlich auf Transfer-Einnahmen nicht unbedingt angewiesen.

Sabitzer ist nicht der einzige Bulle, der auf der Wunschliste der "Nerazzuri" steht. Auch der Schwede Emil Forsberg wurde genau unter die Lupe genommen.



