Salah-Doppelgänger macht ganz Ägypten verrückt

Mohamed Salah wird nicht nur in Liverpool als Held gefeiert, in seiner Heimat Ägypten gilt er praktisch als Fußball-Gott. Der Flügelstürmer eroberte die Herzen vieler Millionen Fans im Sturm, nun sorgt ein Doppelgänger in Kairo für Aufsehen.

Der falsche Salah sieht dem echten "Egyptian King" unglaublich ähnlich, sobald der Doppelgänger in die Öffentlichkeit tritt, wimmelt es nur so vor Selfie-Anfragen. Jetzt haben sich das Original und die Fälschung erstmals getroffen.

(Heute Sport)