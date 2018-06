Salah lacht über Ramos: "Weiß er, ob ich spiele?"

Es war eine der Schlüsselszenen im Champions-League-Finale: Reals Sergio Ramos bringt Liverpool-Torjäger Mohamed Salah zu Fall. Der Ägypter verletzt sich schwer an der Schulter, muss ausgewechselt werden und kämpft nun um sein Comeback bei der WM. Ramos erhielt für seine Aktion viel Kritik. Auch mit seinen späteren Äußerungen macht er sich nicht beliebt. Doch Salah bleibt gelassen.

Doktor Ramos?



Ramos behauptete, Salah hätte das Königsliga-Finale mit Schmerzmitteln zu Ende spielen können. "Das ist lustig", findet Salah. "Dazu kann ich nur sagen, dass es immer in Ordnung ist, wenn derjenige, der dich zum Weinen gebracht hat, dich auch wieder zum Lachen bringen kann." Zu den ärztlichen Fähigkeiten von Ramos meint Salah: "Vielleicht kann er mir ja auch sagen, ob ich bei der WM spielen kann."

Salah kämpft



Am 15. Juni startet Ägypten gegen Uruguay in das Turnier. Salah hofft, rechtzeitig wieder fit zu sein. "Es geht mir besser und ich hoffe, gegen Uruguay wieder dabei zu sein. Es wird davon abhängen, wie ich mich unmittelbar vor dem Spiel fühle." Immerhin ist es für Ägypten ein historisches Turnier: "Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass wir uns qualifizieren konnten", freut sich Salah. Die Qualifikation ist für uns ähnlich, wie den Afrika-Cup zu gewinnen. Da wir es so lange nicht geschafft haben, ist es für unser Land etwas ganz besonderes – vielleicht gleichzusetzen mit dem WM-Titel der Spanier im Jahr 2010."

(heute.at)