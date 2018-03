Salah schießt Prödl-Klub mit vier Treffern ab

Mohamed Salah lieferte in der 31. Runde der Premier League am Samstagabend die ganz große Show ab! Der Ägypter trug sich beim 5:0-Sieg des FC Liverpool über den FC Watford mit ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl gleich vier Mal in die Torschützenliste ein, bereitete den fünften Treffer vor.

Bereits in der vierten Minute eröffnete der 25-Jährige selbst den Torreigen, legte in der 43. Minute nach Robertson-Zuspiel aus kurzer Distanz das 2:0 nach. In der Schlussphase besorgte Salah die Treffer zum 4:0 (77.) und 5:0 (85.). Der Ägypter hält nun bei 28 Saisontoren in 30 Spielen.

Auch am zwischenzeitlichen 3:0 war der 25-Jährige beteiligt, Salahs Hereingabe versenkte Roberto Firmino mit der Ferse (49.). ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl spielte in der verunsicherten Watford-Defensive durch.

(wem)