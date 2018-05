Salah verletzt und unter Tränen ausgewechselt

Das ist ganz, ganz bitter für Liverpool! Superstar Mo Salah musste im Champions-League-Finale gegen Real Madrid unter Tränen ausgewechselt werden. Der „Egyptian King“ verletzte sich an der Schulter und konnte nicht weiter machen.

Im größten Spiel seiner Karriere passierte die Verletzung nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos. Der Ägypter fiel auf seine Schulter und konnte nicht mehr weitermachen. Nicht nur Trainer Jürgen Klopp war schockiert über den Verlust seines Superstürmers, auch die tausenden Liverpool-Fans in Kiew verstummten plötzlich.

Look at all his body weight land on Salah’s arm in that position... Just reckless 😠 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/UIa8erkdIq