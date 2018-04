Salzburg: "Sogar Rapidler sind auf unserer Seite"

Red Bull Salzburg hat die große Chance, als erste österreichische Mannschaft seit 1996 (Rapid) ins Endspiel eines Europacup-Bewerbs einzuziehen.

Umfrage Zieht Salzburg ins Finale ein? Ja, sie schaffen das

Nein, gegen Marseille ist Endstation

Die letzte Hürde am Weg ins Europa-League-Finale heißt Marseille. Am Donnerstag steigt in Frankreich das Hinspiel. Der Showdown eine Woche später in der Mozartstadt ist ausverkauft. Alle 29.520 Karten sind weg. "Es gab über 60.000 Anfragen, wir hätten die Red Bull Arena gleich zwei Mal füllen können", teilt der Klub mit.

"Ich glaube, sogar die Rapidler sind auf unserer Seite", grinst Ex-Goalie Eddie Gustafsson, der aktuell Akademie-Trainer bei den "Bullen" ist, auf "ServusTV".

Samassekou ist fit

Personal-Update: Diadie Samassekou, der in der Liga beim 3:1 böse auf den Kopf fiel, wird fit. Auch Amadou Haidara und Xaver Schlager steigen in den Flieger Richtung Marseille.

(red)