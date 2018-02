Salzburg-Sieg? "Mir ist einfach zum Speiben!"

In Salzburg brach gerade die fünfte Minute der Nachspielzeit an, als alles nach einem Punktgewinn für die Admira in der Mozartstadt aussah. Doch dann nickte Rückkehrer André Ramalho zum späten 2:1-Siegtreffer ein, Admira-Goalie Andreas Leitner ließ uns danach an seinen Emotionen teilhaben.

"Auch wenn es gerade nicht so aussieht, mir ist gerade einfach zum Speiben! Wir fighten da über 90 Minuten und dann bekommt man so ein Ding und fährt ohne Punkte heim", war Leitner im Sky-Interview fassungslos.

Köpfchen von Ramalho

Ein Foul an der Strafraumgrenze erwies sich als fatal. Valon Berisha legte sich die Kugel zurecht und bediente André Ramalho mustergültig in der Mitte. Mit dem Köpfchen des Brasilianers wurde der Sieg und die Tabellenführung mit drei Punkten Vorsprung eingesackt.

Torschütze Ramalho freute sich natürlich: "Das war schon sehr besonders gleich in meinem ersten Spiel nach zwei Jahren hier zu treffen!"





(Heute Sport)