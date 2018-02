Salzburg darf dank Last-Minute-Ausgleich hoffen

In der allerletzten Spielminute verschaffte sich Österreichs letzter "Eurofighter" RB Salzburg eine gute Ausgangsposition im Sechzehntelfinale der Europa League. Takumi Minamino erzielte erst in der 94. Minute den Ausgleich zum 2:2 gegen Real Sociedad.

Dabei hatten die Bullen nach einer starken ersten Hälfte verdient geführt. Auch wenn das 1:0 glücklich gefallen war. Mikel Oyarzabal brachte die Salzburger mit einem Eigentor in der 27. Minute in Front.

In der zweiten Hälfte wurden die Basken stärker. Alvaro Odriozola (57.) und Adnan Januzaj per sehenswertem Freistoß (80.) drehten die Partie zugunsten der Spanier. Januzaj scheiterte darüber hinaus an der Latte (72.).

Doch mit dem letzten Angriff gelang dem österreichischen Tabellenführer der Ausgleich. Nach Lainer-Solo auf rechts schoss Minamino aus sechs Metern ein. Das bringt die Bullen in eine gute Ausgangsposition.

Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag. Bullen-Coach Marco Rose sieht die Chancen ausgeglichen. "Wir nehmen das hart erkämpfte Remis mit, können damit leben. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, es ist aber ein offenes Ding."

(wem)