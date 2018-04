Salzburg hofft weiter: "Es ist noch nicht vorbei!"

Große Enttäuschung bei den Bullen aus Salzburg! Nach dem 0:2 in Marseille braucht man schon wieder ein Wunder, um noch ins Europa-League-Finale zu kommen. Aufgeben will man in Salzburg aber natürlich noch nicht – Die Reaktionen!

"Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und sind dann früh in Rückstand geraten. Wir haben uns auch Chancen erarbeitet, aber Marseille ist eine super Mannschaft, die haben unsere kleinen Fehler gnadenlos ausgenutzt", sprach Kapitän Alex Walke das 0:1 in der 14. Minute an, bei dem er selbst nicht ganz schuldlos war: "Ich komme leider nicht hin und er stolpert das Ding rein. Aber für mich steht es immer noch 50:50!"

Rose: "Hatten alles im Griff"

Trainer Marco Rose fehlten ein wenig die Worte: "Wir hatten eigentlich sehr lange alles im Griff. Man muss nicht immer alles schlecht machen, es war viel Gutes dabei. Marseille hat aus sehr wenig sehr viel gemacht."

"Es ist auf jeden Fall ärgerlich, dass ein klarer Elfmeter nicht gegeben wird. Dann haben wir auch noch Pech mit dem Stangenschuss. Es ist bitter, dass wir uns nicht belohnt haben. Wenn es Elfmeter gibt, dann wird das ein ganz anderes Spiel", war Sportdirektor Christoph Freund sauer, dass es nach einem Foul an Stefan Lainer in der 53. Minute keinen Strafstoß gab.

Hannes Wolf bekam überraschend den Vorzug vor Xaver Schlager in der Startformation: "Es ist eine große Enttäuschung, weil die Gegentore unnötig waren. Wir haben gut gespielt, aber das Tor nicht getroffen. Wir waren auf Augenhöhe und es ist noch nichts vorbei!"

(Heute Sport)