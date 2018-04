Salzburg jubelt: "Große Geschichte geschrieben!"

Das große rot-weiß-rote Wunder ist perfekt. Red Bull Salzburg steht nach einem furiosen 4:1 gegen Lazio Rom im Halbfinale der Europa League. Erstmals seit Rapid 1996 ist eine österreichische Mannschaft so weit gekommen.

"Es ist schon ein kleines Wunder, dass wir nach dem 0:1-Rückstand so eindrucksvoll zurückgekommen sind. Es ist unglaublich, was die Mannschaft da geleistet hat. Es war ein Sahnetag gepaart mit Mentalität, Wille und Mut. Wir haben uns für unseren Aufwand belohnt. Wir gehen mit absoluter Freude ins Halbfinale, egal wo es hingeht, wir haben voll Bock drauf", jubelte Goalie Alex Walke, der sein Team mit sensationellen Paraden im Spiel hielt.

"Ihr wolltet es uns nicht glauben!"

Wieder einen ganz starken Tag erwischte auch Spielmacher Valon Berisha: "Ihr wolltet mir nicht glauben, dass alles möglich ist. Wir sind eine unglaubliche Mannschaft, viele haben uns schon abgeschrieben. Wir freuen uns, dass wir wieder so einen Auftritt vor den grandiosen Fans gezeigt haben. Es war unfassbar, wie die Tore dann reingegangen sind. Wir haben große Geschichte geschrieben!"

"Wir können es noch nicht richtig fassen, es ist unglaublich, das ist aber Fußball. Da ist immer alles möglich, wir haben den Glauben nicht verloren. Es war einfach nur fantastisch. Die Stimmung im Stadion war unglaublich, jetzt wartet auf jeden Fall ein Top-Gegner", war auch Ray Yabo ein wenig sprachlos.

"Absolutes Highlight!"

"Es war ein unfassbares und unglaubliches Erlebnis. Wir waren uns bewusst, dass die Chance da ist, aber dass sie klein ist. Aber wir haben alles reingeworfen. Das ist das absolute Highlight in meiner Karriere", freute sich auch der 4:1-Torschütze Stefan Lainer.

Lazio-Kapitän Senad Lulic war hingegen geknickt, gratulierte aber fair: "Es ist schwierig die Worte zu finden, nach so einem Debakel. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, das hat Salzburg bestätigt. Uns darf so etwas aber nicht passieren. In der zweiten Halbzeit waren sie einfach die bessere Mannschaft, wir müssen aber cleverer sein."

(Heute Sport)