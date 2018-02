Salzburg jubelt: "Jetzt ist für uns alles möglich!"

Red Bull Salzburg und die Europa League, das passt einfach zusammen! Die Bullen schalteten Real Sociedad mit einem 2:1-Heimsieg (nach 2:2 im Hinspiel) aus und jubeln über den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Spieler waren danach natürlich euphorisch.

"Wir haben unser Ziel erreicht, das Spiel zu gewinnen. Wir haben Vollgas gegeben. Die Fans waren da, hoffentlich kommen in der nächsten Runde noch mehr Fans. Wir arbeiten sehr gut für einander und jetzt ist alles möglich für uns", ließ Elfer-Torschütze Valon Berisha mit einer Kampfansage aufhorchen.

"Dafür trainieren wir!"

Ein wenig vorsichtiger formulierte Tormann Alex Walke seine Freude: "Wir haben mentale Stärke und den Mega-Glauben an uns selbst gezeigt. Umso mutiger wir aufgetreten sind, desto besser war auch unser Spiel. Wir sind unglaublich dankbar. Mir ist absolut egal, wer jetzt kommt, wir freuen uns auf jede Mannschaft, die wir jetzt bekommen."

Auch Trainer Marco Rose war sehr zufrieden und glücklich über die große Nacht in Wals-Siezenheim: "Dafür trainieren wir hart, es ist extrem schön das dann in großen Spielen zu bringen. Es war ein sehr intensives Spiel, Sociedad hatte große individuelle Klasse. Wir hatten auch schwierige Phasen, aber haben es dann am Ende für uns gebogen."

(Heute Sport)