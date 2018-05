Last-Minute-Sieg 20. Mai 2018 19:08; Akt: 20.05.2018 19:08 Print

Salzburg jubelt über Teller und den Punkterekord

Partystimmung in der Mozartstadt. Zum fünften Mal in Folge durften die Kicker von Red Bull Salzburg den Meisterteller in die Luft stemmen.