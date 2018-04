Salzburg streckt Fühler nach Junuzovic aus

Vor sechs Jahren verließ Zlatko Junuzovic die rot-weiß-rote Bundesliga und wechselte von der Austria zu Werder Bremen. Im Sommer endet der Vertrag des 30-Jährigen.

Über die Zukunftspläne sind viele Gerüchte im Umlauf. Klubs aus den USA zeigen Interesse, auch türkische Klubs klopfen immer wieder an. Und selbst ein Verbleib in Deutschland ist noch nicht vom Tisch.

Freund gibt sich zugeknöpft

Nun scheint aber auch ein österreichischer Verein ein Auge auf Junuzovic geworfen zu haben: Red Bull Salzburg. Sportchef Christoph Freund gibt sich auf "ServusTV" zu diesem Thema wortkarg. "Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Wir haben eine gute Mischung, deswegen können die Jungen auch wachsen. So wollen wird das auch in Zukunft handhaben. Es ist wichtig, dass wir immer gute Transfers tätigen." Ein Dementi klingt anders.

Coach Rose sehr begehrt

Spannend bleibt auch die Frage, ob Erfolgscoach Marco Rose zu halten ist. "Wir werden auf jeden Fall versuchen, den Vertrag mit Marco zu verlängern", sagt Freund. "Es macht uns stolz, dass er so begehrt ist. Es ist seine erste Profi-Station und er macht es richtig gut."

Der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, spricht darüber, ob Marco Rose weiterhin beim FC Red Bull Salzburg als Trainer bleibt. ⚽️#sporttalk pic.twitter.com/q82XtJvRxd — ServusTV (@ServusTV) 9. April 2018

(red)