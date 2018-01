Saudi-Arabien: Frauen zum ersten Mal bei Fußballspiel

In Saudi-Arabien gelten strenge islamisch-konservative Regeln. Kronprinz Mohammed bin Salman will das Land mit Reformen modernisieren, wodurch die Diskussionen aber oft noch intensiver aufflammen. Zuletzt stand der Wüstenstaat als Gastgeber der Schach-WM in der Kritik. Jetzt gibt es die nächste Neuerung: Frauen dürfen kommenden Freitag erstmals ein Liga-Spiel im Stadion besuchen.

Ausgewählte Spiele



In der Hafenstadt Dschidda treffen Al-Ahli und Al-Batin aufeinander. Laut Regierung ist Frauen der Besuch des Spiels ausdrücklich gestattet. Außerdem sollen in diesem Monat noch zwei weitere Spiele für weibliche Fans zugänglich sein, und zwar in der Hauptstadt Riad und in Dammam im Osten des Landes.

Nur in Begleitung



Ganz ohne Auflagen ist der Besuch allerdings nicht möglich. Interessierte Frauen werden nicht alleine eingelassen, sonder nur in Begleitung der Familie. Außerdem herrscht für sie keine freie Platzwahl, sondern nur auf speziellen Familienblöcken.

Autofahren erlaubt



Ein Besuch in einem Stadion, in dem es aber nicht um Sport ging, war Frauen übrigens Ende September erlaubt. Da fanden die Feiern zum Nationafeiertan im Stadion in Riad statt. In den kommenden Monaten wird es für Frauen in Saudi-Arabien noch eine Reihe von weiteren Freiheiten geben, unter anderem wird ihnen das Autofahren erlaubt.

