Schaffbare Lose für LASK & Admira in Europa League

In der Schweizer Stadt Nyon fand die Auslosung für die Europa-League-Qualifikation statt. Mit dabei waren mit der Admira und dem LASK auch zwei Vertreter der österreichischen Bundesliga.

Machbare Aufgabe für beide Teams

Die Admira trifft auf den Sieger der Partie zwischen CSKA Sofia (Bulgarien) und Riga FC (Lettland). Das Hinspiel findet am 2. August statt, die Südstädter haben Heimrecht.

Der LASK bekommt mit Lilleström einen vermeintlich schwachen Gegner. In der abgelaufenen Saison belegte die Norweger den 12. Tabellenplatz, konnten jedoch den Cup gewinnen und waren somit für die Europa-League-Qualifikation berechtigt. Das Hinspiel findet am 26. Juli in Pasching statt.

Die Auslosung für die 3. Quali-Runde, in der auch der SK Rapid Wien einsteigt, erfolgt am 23. Juli.



(mpa)